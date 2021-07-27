27 липня 2021 року – день вшанування апостола Акіли, який був із числа 70 апостолів Христових. Святий отримав місію від Христа ширити світом християнство і просвічувати простий народ християнськими цінностями. Також Акіла був близьким другом апостола Павла, якому допомагав протягом життя.