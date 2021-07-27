День Ангела 27 липня відзначає Степан.
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Прикмети 27 липня
- 27 липня сонячний і теплий день – початок осені потішить такою ж гарною погодою.
- Дощ на Акіли – в лісах буде багатий врожай грибів.
- Птахи метушаться – буде злива.
- Павуки плетуть павутину – весь тиждень буде теплим.
Що не можна робити 27 липня
- Якщо 27 липня пішла гроза, то під час неї не можна покидати дому.
- Не сумуйте нині.
- 27 липня прекрасний день для згадки про хобі. Не марнуйте свій час, краще проведіть його із насолодою за улюбленою справою.