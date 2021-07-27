День Ангела 27 липня відзначає Степан.

Також читайте З днем народження: красиві привітання у прозі та віршах

Прикмети 27 липня

  • 27 липня сонячний і теплий день – початок осені потішить такою ж гарною погодою.
  • Дощ на Акіли – в лісах буде багатий врожай грибів.
  • Птахи метушаться – буде злива.
  • Павуки плетуть павутину – весь тиждень буде теплим.

Що не можна робити 27 липня

  • Якщо 27 липня пішла гроза, то під час неї не можна покидати дому.
  • Не сумуйте нині.
  • 27 липня прекрасний день для згадки про хобі. Не марнуйте свій час, краще проведіть його із насолодою за улюбленою справою.