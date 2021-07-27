27 июля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
27 июля 2021 , 08:30Читати новину українською
Источник:24 канал
27 июля 2021 года – день чествования апостола Акилы, который был из числа 70 апостолов Христовых. Святой получил миссию от Христа распространять миром христианство и просвещать простой народ христианскими ценностями. Также Акила был близким другом апостола Павла, которому помогал в течение жизни.
День Ангела 27 июля отмечает Степан.
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Приметы 27 июля
- 27 июля солнечный и теплый день – начало осени порадует такой же хорошей погодой.
- Дождь на Акила – в лесах будет богатый урожай грибов.
- Птицы суетятся – будет ливень.
- Пауки плетут паутину – вся неделя будет теплой.
Что нельзя делать 27 июля
- Если 27 июля пошла гроза, то во время нее нельзя покидать дом.
- Не унывайте сегодня.
- 27 июля прекрасный день вспомнить о хобби. Не тратьте свое время, лучше проведите его с наслаждением за любимым делом.