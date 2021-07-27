27 июля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

27 июля 2021 , 08:30
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Источник:

24 канал

27 июля 2021 года – день чествования апостола Акилы, который был из числа 70 апостолов Христовых. Святой получил миссию от Христа распространять миром христианство и просвещать простой народ христианскими ценностями. Также Акила был близким другом апостола Павла, которому помогал в течение жизни.

День Ангела 27 июля отмечает Степан.

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Приметы 27 июля

  • 27 июля солнечный и теплый день – начало осени порадует такой же хорошей погодой.
  • Дождь на Акила – в лесах будет богатый урожай грибов.
  • Птицы суетятся – будет ливень.
  • Пауки плетут паутину – вся неделя будет теплой.

Что нельзя делать 27 июля

  • Если 27 июля пошла гроза, то во время нее нельзя покидать дом.
  • Не унывайте сегодня.
  • 27 июля прекрасный день вспомнить о хобби. Не тратьте свое время, лучше проведите его с наслаждением за любимым делом.
Автор: Квітослава Туз