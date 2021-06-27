День Ангела 27 июня празднуют: Елисей, Владимир и Павел.
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Приметы 27 июня
- Много комаров летает – будет обильный урожай ягод.
- Звезды на небе мелькают – будет хорошая погода.
- Солнце весь день облака заслоняет – скоро пойдут дожди.
Что нельзя делать 27 июня
- Не спешите сегодня. Из-за спешки много дел могут не получиться и вы будете сожалеть об этом. Лучше подготовьтесь или выйдите из дома заранее.
- Удержитесь сегодня от алкоголя и курения. Плохие привычки отбирают не только здоровье, но и позитив из жизни.
- Не спорьте с людьми. Спор лишь ухудшит отношения и испортит вам настроение, даже если в нем вы преодолеете оппонента.