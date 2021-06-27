День Ангела 27 июня празднуют: Елисей, Владимир и Павел.

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Приметы 27 июня

  • Много комаров летает – будет обильный урожай ягод.
  • Звезды на небе мелькают – будет хорошая погода.
  • Солнце весь день облака заслоняет – скоро пойдут дожди.

Что нельзя делать 27 июня

  • Не спешите сегодня. Из-за спешки много дел могут не получиться и вы будете сожалеть об этом. Лучше подготовьтесь или выйдите из дома заранее.
  • Удержитесь сегодня от алкоголя и курения. Плохие привычки отбирают не только здоровье, но и позитив из жизни.
  • Не спорьте с людьми. Спор лишь ухудшит отношения и испортит вам настроение, даже если в нем вы преодолеете оппонента.