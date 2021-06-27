День Ангела 27 червня святкують: Єлисей, Володимир та Павло.
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Прикмети 27 червня
- Багато комарів літає – буде рясний урожай ягід.
- Зорі на небі миготять – буде погожа погода.
- Сонце весь день хмари заступають – скоро підуть дощі.
Що не можна робити 27 червня
- Не поспішайте сьогодні. Через поспіх багато справ можуть не вдатись і ви будете шкодувати про це. Краще підготуйтесь чи вийдіть з дому завчасно.
- Стримайтесь сьогодні від алкоголю і паління. Погані звички відбирають не лише здоров'я, а й позитив із життя.
- Не сперечайтесь з людьми. Суперечка лиш погіршить стосунки і зіпсує вам настрій, навіть якщо у ній ви здолаєте опонента.