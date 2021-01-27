27 января верующие православной церкви чтят память святой Нины. Так звали царицу, которая в IV веке сделала христианство единой верой в Грузии. Также, сегодня отмечают Международный день памяти жертв Холокоста.

Источник: 24 канал Именины сегодня празднует Нина. Также читайте Китайский гороскоп 2021: что ожидать всем знакам зодиака в году Белого Быка Приметы 27 января Верили, что обилие облаков на небе предвещало сильные морозы.

Если деревья 27 января покрылись инеем – ожидайте тепла.

Сильный ветер в этот день предвещал сырой и дождливый следующий год.

27 января приметы Что нельзя делать 27 января Избегайте в этот день ссор и помиритесь с соседями, если вы живете не в ладу.

27 января не стоит выносить из дома мусор, верят, что так можно выбросить свое счастье.

Не стригите 27 января волосы, так как это сделает ваш успех кратковременным.

Сегодня не планируйте большие финансовые траты.