27 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать
27 января верующие православной церкви чтят память святой Нины. Так звали царицу, которая в IV веке сделала христианство единой верой в Грузии. Также, сегодня отмечают Международный день памяти жертв Холокоста.
Источник: 24 канал
Именины сегодня празднует Нина.
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Приметы 27 января
- Верили, что обилие облаков на небе предвещало сильные морозы.
- Если деревья 27 января покрылись инеем – ожидайте тепла.
- Сильный ветер в этот день предвещал сырой и дождливый следующий год.
27 января приметы
Что нельзя делать 27 января
- Избегайте в этот день ссор и помиритесь с соседями, если вы живете не в ладу.
- 27 января не стоит выносить из дома мусор, верят, что так можно выбросить свое счастье.
- Не стригите 27 января волосы, так как это сделает ваш успех кратковременным.
- Сегодня не планируйте большие финансовые траты.
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