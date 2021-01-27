27 січня віряни православної церкви вшановують пам'ять святої Ніни. Так звали царицю, яка у IV столітті зробила християнство єдиною вірою у Грузії. Також, сьогодні відзначають Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту.

Джерело: 24 канал Іменини сьогодні святкує Ніна. Також читайте Китайський гороскоп 2021: що очікувати всім знакам зодіаку в році Білого Бика Прикмети 27 січня Вірили, що велика кількість хмар на небі віщувала сильні морози.

Якщо дерева 27 січня вкрилися інеєм – очікуйте тепла.

Сильний вітер у цей день віщував сирий і дощовий наступний рік.

27 січня прикмети Що не можна робити 27 січня Уникайте цього дня сварок та помиріться з сусідами, якщо ви живете не в злагоді.

27 січня не варто виносити з дому сміття, вірять, що так можна викинути своє щастя.

Не стрижіть 27 січня волосся, адже це зробить ваш успіх короткочасним.

Сьогодні не плануйте великих фінансових витрат.