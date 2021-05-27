Именины празднуют Никита, Максим, Марк и Сидор.
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Приметы 27 мая
- Прилетели Стрижи – скоро наступят теплые дни.
- Теплая погода – огурцы хорошо уродятся.
- Рано ласточки прилетели – будет погожее лето.
- Холодная погода 27 мая – лето тоже холодным будет и урожай будет плохим.
27 мая – День чествования святого Исидора
Что нельзя делать 27 мая
- Сегодня не рекомендуется тяжело работать.
- Не завидуйте и не клевещите плохими словами других