Іменини святкують Микита, Максим, Марк та Сидор.

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Прикмети 27 травня

  • Прилетіли стрижі – незабаром настануть теплі дні.
  • Тепла погода – огірки добре вродять.
  • Рано ластівки прилетіли – буде погоже літо.
  • Холодна погода 27 травня – літо теж холодним буде й врожай буде поганим.

Яке свято 27 травня
27 травня – День вшанування святого Ісидора

Що не можна робити 27 травня

  • Сьогодні не рекомендується важко працювати.
  • Не заздріть і не обмовляйте поганими словами інших