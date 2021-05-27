Іменини святкують Микита, Максим, Марк та Сидор.
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Прикмети 27 травня
- Прилетіли стрижі – незабаром настануть теплі дні.
- Тепла погода – огірки добре вродять.
- Рано ластівки прилетіли – буде погоже літо.
- Холодна погода 27 травня – літо теж холодним буде й врожай буде поганим.
27 травня – День вшанування святого Ісидора
Що не можна робити 27 травня
- Сьогодні не рекомендується важко працювати.
- Не заздріть і не обмовляйте поганими словами інших