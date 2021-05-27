27 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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27 мая 2021 года отмечают день Исидора, которого в народе называют Сидором. В этот день крестьяне особенно обращали внимание на погоду. Если день ясный и солнечный, значит будет хороший урожай огурцов. Если же день холодный, то лето будет холодным.