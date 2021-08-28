По церковным традициям уход святых в вечность не называется смертью, а успением. Считается, что Мария Дева всего лишь уснула, чтобы через три дня проснуться и переселиться в небесное подобие.

Также читайте Когда украинцы будут отмечать Ореховый Спас-2021: дата праздника

Приметы 28 августа

  • Сны в ночь на 28 августа считаются вещими. Поэтому, запомните ваше сновидение, вероятно, совсем скоро оно исполнится.
  • Если на Успение появится радуга, то осень будет теплой и затяжной.
  • Много паутины – зима будет морозной и ясной.
  • После захода солнца вокруг Земли появляется туман, который к рассвету рассеивается – к дождю.

Что нельзя делать 28 августа

  • Сегодня строго запрещено работать.
  • Не ссорьтесь ни с кем 28 августа.
  • Нельзя ходить босыми ногами по росе в этот день, ведь считается, сегодня роса – это слезы Богородицы.