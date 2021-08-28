За церковними традиціями відхід святих у вічність не називається смертю, а успінням. Вважається, що Марія Діва всього лиш заснула, щоб через три дні прокинутися й переселитися у небесну подобу.

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Прикмети 28 серпня

  • Сни в ніч на 28 серпня вважаються віщими. Тож, запам'ятайте ваше сновидіння, ймовірно, зовсім скоро воно здійсниться.
  • Якщо на Успіння з'явиться веселка, то осінь буде теплою і затяжною.
  • Багато павутиння – зима буде морозною і ясною.
  • Після заходу сонця навколо землі з'являється туман, який до світанку розсіюється – до дощу.

Що не можна робити 28 серпня

  • Сьогодні суворо заборонено працювати.
  • Не сваріться ні з ким 28 серпня.
  • Не можна ходити босими ногами по росі цього дня, адже вважається, сьогодні роса – це сльози Богородиці.