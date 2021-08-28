28 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

28 августа украинские верующие отмечают Успение Пресвятой Богородицы. Этот праздник установлен в честь события, когда Божья Матерь завершила свою земную жизнь и переселилась в небесное жилище. Что нельзя делать 28 августа узнавайте дальше.

По церковным традициям уход святых в вечность не называется смертью, а успением. Считается, что Мария Дева всего лишь уснула, чтобы через три дня проснуться и переселиться в небесное подобие.

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Приметы 28 августа

Сны в ночь на 28 августа считаются вещими. Поэтому, запомните ваше сновидение, вероятно, совсем скоро оно исполнится.

Если на Успение появится радуга, то осень будет теплой и затяжной.

Много паутины – зима будет морозной и ясной.

После захода солнца вокруг Земли появляется туман, который к рассвету рассеивается – к дождю.

Что нельзя делать 28 августа