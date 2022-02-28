Именины празднуют: Алексей, Арсений и Афанасий.
До слова Коли у 2022 році святкуватимуть Пасху в Україні: дата великого свята
Приметы 28 февраля
- Мало снега – ждите неурожая.
- Гадания, которые происходят в этот день, считаются одними из самых точных.
- Много звезд на небе – примета к тому, что родится много ягнят.
- Для того, чтобы ребенок, который рожден сегодня, был счастливым, стоит подарить ему вещи из овчины.
Что нельзя делать 28 февраля
- Не забывайте молиться Богу и благодарить Его за все, что вы имеете.
- Не думайте в отрицательном русле. Отвлекитесь от новостей на любимое дело или пообщайтесь с дорогими людьми.