Именины празднуют: Алексей, Арсений и Афанасий.

До слова Коли у 2022 році святкуватимуть Пасху в Україні: дата великого свята

Приметы 28 февраля

  • Мало снега – ждите неурожая.
  • Гадания, которые происходят в этот день, считаются одними из самых точных.
  • Много звезд на небе – примета к тому, что родится много ягнят.
  • Для того, чтобы ребенок, который рожден сегодня, был счастливым, стоит подарить ему вещи из овчины.

Что нельзя делать 28 февраля

  • Не забывайте молиться Богу и благодарить Его за все, что вы имеете.
  • Не думайте в отрицательном русле. Отвлекитесь от новостей на любимое дело или пообщайтесь с дорогими людьми.