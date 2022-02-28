Іменини святкують: Олексій, Арсеній та Панас.

До слова Коли у 2022 році святкуватимуть Пасху в Україні: дата великого свята

Прикмети 28 лютого

  • Мало снігу – чекайте неврожаю.
  • Ворожіння, які відбуваються цього дня, вважаються одними з найбільш точних.
  • Багато зірок на небі – прикмета до того, що народиться багато ягнят.
  • Для того, аби дитина, яка народжена сьогодні, була щасливою, варто подарувати їй речі з овчини.

Що не можна робити 28 лютого

  • Не забувайте молитись Богові й дякувати Йому за все, що ви маєте.
  • Не думайте в негативному руслі. Відволічіться від новин на улюблену справу чи поспілкуйтесь з дорогими людьми.