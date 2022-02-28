Іменини святкують: Олексій, Арсеній та Панас.
До слова Коли у 2022 році святкуватимуть Пасху в Україні: дата великого свята
Прикмети 28 лютого
- Мало снігу – чекайте неврожаю.
- Ворожіння, які відбуваються цього дня, вважаються одними з найбільш точних.
- Багато зірок на небі – прикмета до того, що народиться багато ягнят.
- Для того, аби дитина, яка народжена сьогодні, була щасливою, варто подарувати їй речі з овчини.
Що не можна робити 28 лютого
- Не забувайте молитись Богові й дякувати Йому за все, що ви маєте.
- Не думайте в негативному руслі. Відволічіться від новин на улюблену справу чи поспілкуйтесь з дорогими людьми.