Именины 28 июня празднуют: Григорий, Ефрем, Лазарь.

К слову Лунный календарь на июнь 2021 года

Приметы 28 июня

  • Утром 28 июня сильные росы – до плодородного года.
  • Собака суетится и лает – будет гроза.
  • На небе появились перистые облака – в ближайшие два дня жди осадков.
  • Желтый цвет облаков на Западе свидетельствует о том, что на следующий день будет дождь.

28 червня прикмети що не можна робити
Приметы на 28 июня / Фото Pixabay

Что нельзя делать 28 июня

  • 28 июня – это тот день, когда нужно быть честным с людьми, так что не лукавьте и не врите.
  • Не осуждайте никого за слова и поступки.