Именины 28 июня празднуют: Григорий, Ефрем, Лазарь.
К слову Лунный календарь на июнь 2021 года
Приметы 28 июня
- Утром 28 июня сильные росы – до плодородного года.
- Собака суетится и лает – будет гроза.
- На небе появились перистые облака – в ближайшие два дня жди осадков.
- Желтый цвет облаков на Западе свидетельствует о том, что на следующий день будет дождь.
Приметы на 28 июня / Фото Pixabay
Что нельзя делать 28 июня
- 28 июня – это тот день, когда нужно быть честным с людьми, так что не лукавьте и не врите.
- Не осуждайте никого за слова и поступки.