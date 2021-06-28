Іменини 28 червня святкують: Григорій, Єфрем, Лазар.

До слова Місячний календар на червень 2021 року

Прикмети 28 червня

  • Зранку 28 червня сильні роси – до родючого року.
  • Собака метушиться і гавкає – буде гроза.
  • На небі з'явилися перисті хмари – в найближчі два дні чекай опадів.
  • Жовтий колір хмар на заході свідчить про те, що на наступний день буде дощ.

28 червня прикмети що не можна робити
Прикмети на 28 червня / Фото Pixabay

Що не можна робити 28 червня

  • 28 червня – це той, день коли потрібно бути чесним із людьми, тож не лукавте й не брешіть.
  • Не осуджуйте нікого за слова і вчинки.