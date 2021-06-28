28 июня – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

28 июня 2021 , 09:00
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Источник:

24 канал

28 июня чествуют день святого Вита. Верят, что молитвы к этому святому способны исцелять и дарить здоровье. Также 28 июня в Украине отмечают День Конституции, который является государственным выходным.

Именины 28 июня празднуют: Григорий, Ефрем, Лазарь.

К слову Лунный календарь на июнь 2021 года

Приметы 28 июня

  • Утром 28 июня сильные росы – до плодородного года.
  • Собака суетится и лает – будет гроза.
  • На небе появились перистые облака – в ближайшие два дня жди осадков.
  • Желтый цвет облаков на Западе свидетельствует о том, что на следующий день будет дождь.


Приметы на 28 июня / Фото Pixabay

Что нельзя делать 28 июня

  • 28 июня – это тот день, когда нужно быть честным с людьми, так что не лукавьте и не врите.
  • Не осуждайте никого за слова и поступки.
Автор: Квітослава Туз