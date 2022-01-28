Именины сегодня празднует: Павел.

К слову Гороскоп на 2022 год Голубого Тигра: астрологи подготовили прогнозы для всех знаков зодиака

Приметы 28 января

  • Синицы беспокойны и ищут убежища – будет сильный мороз.
  • 28 января каркают вороны – ждите потепления.
  • Мерцают звезды – следует ожидать похолодания, а тусклый звездный свет предсказывает оттепель.
  • Сильный снегопад днем 28 января – ночью ударят морозы.

Что нельзя делать 28 января

  • Верили, что 28 января является переломным днем ​​зимы, поэтому не стоило надолго покидать дом, чтобы не подвергнуть себя опасности.
  • Существует суеверие, что сегодня лучше не принимать подарки от малознакомых людей.