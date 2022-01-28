Іменини сьогодні святкує Павло.

До слова Гороскоп на 2022 рік Блакитного Тигра: астрологи підготували прогнози для всіх знаків зодіаку

Прикмети 28 січня

  • Синиці неспокійні й шукають прихисток – буде сильний мороз.
  • 28 січня каркають ворони – чекайте на потепління.
  • Мерехтять зорі – слід очікувати на похолодання, а тьмяне зоряне світло пророкує відлигу.
  • Сильний снігопад вдень 28 січня – вночі вдарять морози.

Що не можна робити 28 січня

  • Вірили, що 28 січня є переломним днем зими, тому не варто було надовго покидати дім, аби не наразити себе на небезпеку.
  • Існує забобон, що сьогодні краще не приймати подарунки від малознайомих людей.