Іменини сьогодні святкує Павло.
До слова Гороскоп на 2022 рік Блакитного Тигра: астрологи підготували прогнози для всіх знаків зодіаку
Прикмети 28 січня
- Синиці неспокійні й шукають прихисток – буде сильний мороз.
- 28 січня каркають ворони – чекайте на потепління.
- Мерехтять зорі – слід очікувати на похолодання, а тьмяне зоряне світло пророкує відлигу.
- Сильний снігопад вдень 28 січня – вночі вдарять морози.
Що не можна робити 28 січня
- Вірили, що 28 січня є переломним днем зими, тому не варто було надовго покидати дім, аби не наразити себе на небезпеку.
- Існує забобон, що сьогодні краще не приймати подарунки від малознайомих людей.