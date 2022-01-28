28 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
28 января 2022 , 08:29Читати новину українською
Источник:24 канал
28 января почитают Павла Фивейского – христианского монаха и отшельника, по преданию, прожившего 113 лет. Особое уважение святой Павел заслужил потому, что его считают первым христианским монахом.
Именины сегодня празднует: Павел.
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Приметы 28 января
- Синицы беспокойны и ищут убежища – будет сильный мороз.
- 28 января каркают вороны – ждите потепления.
- Мерцают звезды – следует ожидать похолодания, а тусклый звездный свет предсказывает оттепель.
- Сильный снегопад днем 28 января – ночью ударят морозы.
Что нельзя делать 28 января
- Верили, что 28 января является переломным днем зимы, поэтому не стоило надолго покидать дом, чтобы не подвергнуть себя опасности.
- Существует суеверие, что сегодня лучше не принимать подарки от малознакомых людей.