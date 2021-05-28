День Ангела отмечают Анастасия и Дмитрий.
К слову Гороскоп на неделю 24 – 30 мая 2021 года для всех знаков Зодиака
Приметы 28 мая
- На Пахома тепло – лето пройдет с солнечной и хорошей погодой.
- Багровый восход солнца 28 мая – лето будет засушливым, стоит ждать пожаров.
- Бабочки летают низко – будет хороший урожай яровой пшеницы.
- Дождь 28 мая предвещает сильные грозы в июне.
Что нельзя делать 28 мая
- В этот день не стоит отвергать советов близких. Обязательно рассмотрите то, что советуют вам дорогие люди и подумайте сможете ли вы с помощью этих подсказок выйти из сложных жизненных ситуаций.
- Не забывайте сегодня за родителей. Посетите их с гостинцами.