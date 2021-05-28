День Ангела відзначають Анастасія та Дмитро.
До слова Гороскоп на тиждень 24 – 30 травня 2021 для всіх знаків Зодіаку
Прикмети 28 травня
- На Пахома тепло – літо пройде з сонячною і погожою погодою.
- Багряний схід сонця 28 травня – літо буде посушливим, варто чекати пожеж.
- Метелики літають низько – буде хороший урожай ярої пшениці.
- Дощ 28 травня віщує сильні грози у червні.
Що не можна робити 28 травня
- Цього дня не варто відкидати порад близьких. Обов'язково розгляньте те, що радять вам дорогі люди і подумайте чи зможете ви за допомогою цих підказок вийти із складних життєвих ситуацій.
- Не забувайте сьогодні за батьків. Завітайте до них із гостинцями.