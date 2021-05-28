28 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

28 мая 2021 , 05:30
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Источник:

24 канал

28 мая 2019 года отмечают день Пахома Теплого. Преподобный Пахомий Великий – монах из Египта, основал первый монастырь, в котором могли совместно проживать несколько монахов.

День Ангела отмечают Анастасия и Дмитрий.

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Приметы 28 мая

  • На Пахома тепло – лето пройдет с солнечной и хорошей погодой.
  • Багровый восход солнца 28 мая – лето будет засушливым, стоит ждать пожаров.
  • Бабочки летают низко – будет хороший урожай яровой пшеницы.
  • Дождь 28 мая предвещает сильные грозы в июне.

Что нельзя делать 28 мая

  • В этот день не стоит отвергать советов близких. Обязательно рассмотрите то, что советуют вам дорогие люди и подумайте сможете ли вы с помощью этих подсказок выйти из сложных жизненных ситуаций.
  • Не забывайте сегодня за родителей. Посетите их с гостинцами.
Автор: Квітослава Туз