28 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
28 марта в народном календаре отмечается день святого мученика Никадра. Святой работал врачом и совершил большое количество добрых дел христианам. Что нельзя делать 28 марта читайте далее.
Источник:24 канал
Именины сегодня празднуют: Александр, Денис.
Также читайте Переход на летнее время: когда в Украине переведут часы на час вперед
Приметы 28 марта
- Чирикают воробьи – вскоре наступит ясная погода.
- Если 28 марта мороз, то холодно будет еще неделю точно
- Увидеть ночью 28 марта ангела во сне – хороший знак и признак долголетия.
28 марта праздник
Что нельзя делать 28 марта
- В этот день не рекомендуют мыть волосы, ведь можно навлечь себе неприятности на работе.
- Не рассказывайте свои планы на будущее семье. Раскройте секрет лишь тогда, когда вы будете максимально приближены к своей цели.
- 28 марта используйте электроэнергию и водоснабжение экономно. Воздержитесь от чрезмерной траты ресурсов.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter