28 марта в народном календаре отмечается день святого мученика Никадра. Святой работал врачом и совершил большое количество добрых дел христианам. Что нельзя делать 28 марта читайте далее.

Именины сегодня празднуют: Александр, Денис. Также читайте Переход на летнее время: когда в Украине переведут часы на час вперед Приметы 28 марта Чирикают воробьи – вскоре наступит ясная погода.

Если 28 марта мороз, то холодно будет еще неделю точно

Увидеть ночью 28 марта ангела во сне – хороший знак и признак долголетия.

28 марта праздник Что нельзя делать 28 марта В этот день не рекомендуют мыть волосы, ведь можно навлечь себе неприятности на работе.

Не рассказывайте свои планы на будущее семье. Раскройте секрет лишь тогда, когда вы будете максимально приближены к своей цели.

28 марта используйте электроэнергию и водоснабжение экономно. Воздержитесь от чрезмерной траты ресурсов.