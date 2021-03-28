28 березня в народному календарі відзначається день святого мученика Нікадра. Святий працював лікарем і здійснив велику кількість добрих справ християнам. Що не можна робити 28 березня читайте далі.

Іменини сьогодні святкують: Олександр, Денис. Також читайте Перехід на літній час: коли в Україні переведуть годинники на годину вперед Прикмети 28 березня Цвірінькають горобці – незабаром настане ясна погода.

Якщо 28 березня мороз, то холодно буде ще тиждень точно

Побачити вночі 28 березня ангела у сні – гарний знак і ознака довголіття.

28 березня яке свято Що не можна робити 28 березня У цей день не рекомендують мити волосся, адже можна накликати собі неприємності на роботі.

Не розповідайте свої плани на майбутнє родині. Розкрийте секрет лиш тоді, коли ви будете максимально наближені до своєї цілі.

28 березня використовуйте електроенергію та водопостачання ощадливо. Утримайтесь від надмірної витрати ресурсів.