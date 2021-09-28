Именины сегодня празднует Никита.

К слову Свадьба в 2021 году: благоприятные даты для бракосочетания

Приметы 28 сентября

  • Если 28 сентября светит солнце, на следующий день ветер поднимется.
  • Дождь на Никиты – весна будет поздней.
  • Много муравейников в лесу – к холодной зиме.
  • Дикие гуси на земле сидят – к теплой осени.
  • Утки ныряют в пруд – ждите дождя.

Что нельзя делать 28 сентября

  • 28 сентября не стоит рассказывать о своих планах на будущее.
  • В древности верили, что в этот день любые путешествия будут неудачными. Поэтому, воздержитесь сегодня от путешествий.