Іменини сьогодні святкує Микита.
До слова Весілля у 2021 році: сприятливі дати для одруження
Прикмети 28 вересня
- Якщо 28 вересня світить сонце, наступного дня вітер здійметься.
- Дощ на Микити – весна буде пізньою.
- Багато мурашників в лісі – до холодної зими.
- Дикі гуси на землі сидять – до теплої осені.
- Качки пірнають у ставок – чекайте дощу.
Що не можна робити 28 вересня
- 28 вересня не варто розповідати про свої плани на майбутнє.
- У давнину вірили, що цього дня будь-які мандрівки будуть невдалими. Тож, утримайтесь сьогодні від подорожей.