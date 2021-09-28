28 сентября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

28 сентября 2021 , 08:34
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Источник:

24 канал

28 сентября верующие отмечают день святого Никиты Готского. Святой жил на берегах Дуная и проповедовал христианство среди своего населения. Великомученик стал жертвой войска короля Атанариха, который жестоко преследовал христиан.

Именины сегодня празднует Никита.

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Приметы 28 сентября

  • Если 28 сентября светит солнце, на следующий день ветер поднимется.
  • Дождь на Никиты – весна будет поздней.
  • Много муравейников в лесу – к холодной зиме.
  • Дикие гуси на земле сидят – к теплой осени.
  • Утки ныряют в пруд – ждите дождя.

Что нельзя делать 28 сентября

  • 28 сентября не стоит рассказывать о своих планах на будущее.
  • В древности верили, что в этот день любые путешествия будут неудачными. Поэтому, воздержитесь сегодня от путешествий.
Автор: Андріана Будиш