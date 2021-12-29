29 декабря именины отмечает Алексей.

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Приметы 29 декабря

  • Мороз 29 декабря – такая же погода будет и на Крещение.
  • Собака неспокойная в этот день – ждите оттепели.
  • Звезды на небе мерцают – будет метель.
  • Солнце светит целый день – морозы затянутся.

Что нельзя делать 29 декабря

  • Не унывайте сегодня.
  • Не злословьте в этот день.
  • В этот день нельзя прислушиваться к советам людей, которые не состоят с вами в кровных связях.