29 декабря именины отмечает Алексей.
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Приметы 29 декабря
- Мороз 29 декабря – такая же погода будет и на Крещение.
- Собака неспокойная в этот день – ждите оттепели.
- Звезды на небе мерцают – будет метель.
- Солнце светит целый день – морозы затянутся.
Что нельзя делать 29 декабря
- Не унывайте сегодня.
- Не злословьте в этот день.
- В этот день нельзя прислушиваться к советам людей, которые не состоят с вами в кровных связях.