29 грудня іменини відзначає Олексій.

До речі Вихідні у січні-2022: скільки українці відпочиватимуть на Новий рік та різдвяні свята

Прикмети 29 грудня

Мороз 29 грудня – така ж погода буде й на Водохреща.

Собака неспокійний у цей день – чекайте відлиги.

Зорі на небі мерехтять – буде хурделиця.

Сонце світить цілий день – морози затягнуться.

Що не можна робити 29 грудня