29 грудня іменини відзначає Олексій.

До речі Вихідні у січні-2022: скільки українці відпочиватимуть на Новий рік та різдвяні свята

Прикмети 29 грудня

  • Мороз 29 грудня – така ж погода буде й на Водохреща.
  • Собака неспокійний у цей день – чекайте відлиги.
  • Зорі на небі мерехтять – буде хурделиця.
  • Сонце світить цілий день – морози затягнуться.

Що не можна робити 29 грудня

  • Не сумуйте нині.
  • Не лихословте цього дня.
  • У цей день не можна прислухатися до порад людей, які не перебувають з вами у кровних зв'язках.