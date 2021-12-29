29 грудня іменини відзначає Олексій.
До речі Вихідні у січні-2022: скільки українці відпочиватимуть на Новий рік та різдвяні свята
Прикмети 29 грудня
- Мороз 29 грудня – така ж погода буде й на Водохреща.
- Собака неспокійний у цей день – чекайте відлиги.
- Зорі на небі мерехтять – буде хурделиця.
- Сонце світить цілий день – морози затягнуться.
Що не можна робити 29 грудня
- Не сумуйте нині.
- Не лихословте цього дня.
- У цей день не можна прислухатися до порад людей, які не перебувають з вами у кровних зв'язках.