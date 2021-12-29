29 декабря – какой сегодня праздник и чего нельзя делать в этот день
29 декабря 2021 , 08:32Читати новину українською
Источник:24 канал
29 декабря чествуют День памяти Аггея – десятого из двенадцати малых пророков, который убеждал еврейский народ достроить Второй Иерусалимский храм, когда иудеи вернулись из вавилонского плена.
29 декабря именины отмечает Алексей.
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Приметы 29 декабря
- Мороз 29 декабря – такая же погода будет и на Крещение.
- Собака неспокойная в этот день – ждите оттепели.
- Звезды на небе мерцают – будет метель.
- Солнце светит целый день – морозы затянутся.
Что нельзя делать 29 декабря
- Не унывайте сегодня.
- Не злословьте в этот день.
- В этот день нельзя прислушиваться к советам людей, которые не состоят с вами в кровных связях.