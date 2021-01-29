29 января отмечают День поклонения веригам апостола Петра. Святого заковали в кандалы – вериги и бросили в тюрьму за то, что он слушал проповеди Христа. Тем не менее, ночью к Петру явился ангел, который освободил и вывел его на волю. Впоследствии, цепи Петра нашли первые христиане и сохранили как пример чуда. Также, 29 января чтят память Героев Крут.

Источник: 24 канал Поздравления с Днем ангела принимают: Максим, Леонила, Петр, Иван и Георгий. К теме В Украине закончился январский локдаун: какие заведения теперь можно посещать Приметы 29 января Если на Петра Вериги сильный северный ветер, стоит ждать похолодания и морозов в ближайшие дни.

29 января Солнце на Западе окрашивается в ярко-красный цвет – будет морозная и ясная погода.

Приметы предвещают: сильная метель сегодня будет означать, что летом будет много дождей.

Морозный день 29 января – весна будет теплой. Приметы 29 января Что нельзя делать 29 января Сегодня запрещено ссориться и кричать на других.

Нельзя занимать деньги и давать в долг.

Нельзя слишком сильно переживать по пустякам.