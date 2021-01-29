29 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать
29 января отмечают День поклонения веригам апостола Петра. Святого заковали в кандалы – вериги и бросили в тюрьму за то, что он слушал проповеди Христа. Тем не менее, ночью к Петру явился ангел, который освободил и вывел его на волю. Впоследствии, цепи Петра нашли первые христиане и сохранили как пример чуда. Также, 29 января чтят память Героев Крут.
Источник: 24 канал
Поздравления с Днем ангела принимают: Максим, Леонила, Петр, Иван и Георгий.
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Приметы 29 января
- Если на Петра Вериги сильный северный ветер, стоит ждать похолодания и морозов в ближайшие дни.
- 29 января Солнце на Западе окрашивается в ярко-красный цвет – будет морозная и ясная погода.
- Приметы предвещают: сильная метель сегодня будет означать, что летом будет много дождей.
- Морозный день 29 января – весна будет теплой.
Приметы 29 января
Что нельзя делать 29 января
- Сегодня запрещено ссориться и кричать на других.
- Нельзя занимать деньги и давать в долг.
- Нельзя слишком сильно переживать по пустякам.
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