29 січня відзначають День поклоніння веригам апостола Петра. Святого закували в кайдани – вериги й кинули у в'язницю за те, що він слухав проповіді Христа. Проте, уночі до Петра з'явився ангел, який звільнив і вивів його на волю. Згодом, Петрові ланцюги знайшли перші християни та зберегли як приклад дива. Також, 29 січня вшановують пам'ять Героїв Крут.

Джерело: 24 канал Привітання з Днем ангела приймають: Максим, Леоніла, Петро, Іван та Георгій. До теми В Україні закінчився січневий локдаун: які заклади тепер можна відвідувати Прикмети 29 січня Якщо на Петра Вериги сильний північний вітер, варто чекати похолодання та морозів у найближчі дні.

29 січня сонце на заході забарвлюється у яскраво-червоний колір – буде морозна та ясна погода.

Прикмети віщують: сильна хурделиця сьогодні означатиме, що влітку буде багато дощів.

Морозний день 29 січня – весна буде теплою.

Прикмети 29 січня Що не можна робити 29 січня Сьогодні заборонено сваритись і кричати на інших.

Не можна позичати гроші та давати у борг.

Не можна надто сильно перейматись через дрібниці.