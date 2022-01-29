День Ангела сегодня празднуют: Максим, Леонила, Петр

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Приметы 29 января

  • На Петра Вериги сильный ветер – ждите похолодания и морозов в ближайшие дни.
  • Метель 29 января – лето будет дождливым.
  • Солнце на закате окрашивается в алый цвет – будет морозная и ясная погода.
  • Ясная погода – на следующий день будет оттепель.

29 січня день святого Петра
29 января – день святого Петра

Что нельзя делать 29 января

  • "Не накручивайтесь" сегодня из-за каких-то проблем. В этих тревогах нет ничего положительного, они отберут у вас силы и еще больше испортят настроение.
  • Старайтесь не лениться. Будьте продуктивны и планируйте дела или встречи раньше времени.