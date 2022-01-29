День Ангела сьогодні святкують: Максим, Леоніла, Петро

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Прикмети 29 січня

  • На Петра Вериги сильний вітер – чекайте похолодання та морозів найближчими днями.
  • Заметіль 29 січня – літо буде дощовим.
  • Сонце на заході забарвлюється у яскраво-червоний колір – буде морозна та ясна погода.
  • Ясна погода – наступного дня буде відлига.

29 січня день святого Петра
29 січня – день святого Петра

Що не можна робити 29 січня

  • "Не накручуйтесь" сьогодні за якісь проблеми. У цих тривогах немає нічого позитивного, вони лиш відберуть у вас сили і ще більше зіпсують настрій.
  • Намагайтесь не лінуватись. Будьте продуктивними й плануйте справи чи зустрічі завчасно.