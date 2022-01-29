День Ангела сьогодні святкують: Максим, Леоніла, Петро
Читайте також Гороскоп на 2022 рік Блакитного Тигра: астрологи підготували прогнози для всіх знаків зодіаку
Прикмети 29 січня
- На Петра Вериги сильний вітер – чекайте похолодання та морозів найближчими днями.
- Заметіль 29 січня – літо буде дощовим.
- Сонце на заході забарвлюється у яскраво-червоний колір – буде морозна та ясна погода.
- Ясна погода – наступного дня буде відлига.
29 січня – день святого Петра
Що не можна робити 29 січня
- "Не накручуйтесь" сьогодні за якісь проблеми. У цих тривогах немає нічого позитивного, вони лиш відберуть у вас сили і ще більше зіпсують настрій.
- Намагайтесь не лінуватись. Будьте продуктивними й плануйте справи чи зустрічі завчасно.