29 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
29 января 2022 , 09:02Читати новину українською
Источник:24 канал
29 января почитают святого Петра. Согласно преданию, апостола заковали в кандалы, которые называются веригами. Однако, к святому явился ангел и освободил его из плена. Также в этот день вспоминают украинских воинов, павших в бои под Крутами в 1918 году.
День Ангела сегодня празднуют: Максим, Леонила, Петр
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Приметы 29 января
- На Петра Вериги сильный ветер – ждите похолодания и морозов в ближайшие дни.
- Метель 29 января – лето будет дождливым.
- Солнце на закате окрашивается в алый цвет – будет морозная и ясная погода.
- Ясная погода – на следующий день будет оттепель.
29 января – день святого Петра
Что нельзя делать 29 января
- "Не накручивайтесь" сегодня из-за каких-то проблем. В этих тревогах нет ничего положительного, они отберут у вас силы и еще больше испортят настроение.
- Старайтесь не лениться. Будьте продуктивны и планируйте дела или встречи раньше времени.