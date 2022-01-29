29 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

09:02

29 января почитают святого Петра. Согласно преданию, апостола заковали в кандалы, которые называются веригами. Однако, к святому явился ангел и освободил его из плена. Также в этот день вспоминают украинских воинов, павших в бои под Крутами в 1918 году.