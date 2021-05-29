День ангела 29 мая празднуют Анастасия, Дмитрий, Макар.

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Приметы 29 мая

  • Зацвела рябина 29 мая – скоро наступят по-настоящему теплые дни.
  • Рябина поздно зацвела – осень будет долгой и холодной.
  • Много ягод на рябине – зимой будет очень холодно.
  • Гром гремит – примета к тому, что будет хороший урожай зерна.
  • Лягушки квакают во время дождя – примета к тому, что погода вскоре улучшится.

Что нельзя делать 29 мая

  • Не тратьте сегодня много денег.
  • Не злитесь на других.