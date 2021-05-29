День Ангела 29 травня святкують Анастасія, Дмитро, Макар.
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Прикмети 29 травня
- Зацвіла горобина 29 травня – скоро настануть по-справжньому теплі дні.
- Горобина пізно зацвіла – осінь буде довгою і холодною.
- Багато ягід на горобині – взимку буде дуже холодно.
- Грім гримить – прикмета до того, що буде хороший урожай зерна.
- Жаби квакають під час дощу – прикмета до того, що погода невдовзі покращиться.
Що не можна робити 29 травня
- Не витрачайте сьогодні багато грошей.
- Не зліться на інших.