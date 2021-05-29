29 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

29 мая 2021 , 06:00
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Источник:

24 канал

29 мая верующие чтят память святого Федора Житника. Издавна в этот день заканчивались посевы на полях. Верили, что в этот день надо есть кашу, чтобы быть здоровым и сильным.

День ангела 29 мая празднуют Анастасия, Дмитрий, Макар.

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Приметы 29 мая

  • Зацвела рябина 29 мая – скоро наступят по-настоящему теплые дни.
  • Рябина поздно зацвела – осень будет долгой и холодной.
  • Много ягод на рябине – зимой будет очень холодно.
  • Гром гремит – примета к тому, что будет хороший урожай зерна.
  • Лягушки квакают во время дождя – примета к тому, что погода вскоре улучшится.

Что нельзя делать 29 мая

  • Не тратьте сегодня много денег.
  • Не злитесь на других.
Автор: Квітослава Туз