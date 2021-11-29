Однажды Матвей услышал голос Иисуса, который говорил ему следовать за Спасителем и оставить все, что он нажил за жизнь мытарем. Уверовав, Матфей не сомневался ни мгновения и последовал за Христом. Позже, его Евангелие стало одним из самых популярных писаний о пути Господнем.
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Именины 29 ноября празднует Матвей.
Приметы 29 ноября
- Пошел снег на Матвея - вскоре ждите метели.
- Сильный ветер – зимой будут частые метели и вьюги.
- Холодный день – зима тоже будет суровой.
- Теплая и дождливая погода – зима будет теплой и мягкой.
Что нельзя делать 29 ноября
- Сегодня не отвергайте ваш внутренний голос. Если перед вами стоит какая-то сложная ситуация или проблема – прислушайтесь к себе и вы найдете правильный путь.