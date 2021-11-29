Однажды Матвей услышал голос Иисуса, который говорил ему следовать за Спасителем и оставить все, что он нажил за жизнь мытарем. Уверовав, Матфей не сомневался ни мгновения и последовал за Христом. Позже, его Евангелие стало одним из самых популярных писаний о пути Господнем.

К слову Выходные в 2021 году: календарь праздников в Украине

Именины 29 ноября празднует Матвей.

Приметы 29 ноября

Пошел снег на Матвея - вскоре ждите метели.

Сильный ветер – зимой будут частые метели и вьюги.

Холодный день – зима тоже будет суровой.

Теплая и дождливая погода – зима будет теплой и мягкой.

Что нельзя делать 29 ноября