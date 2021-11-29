Одного разу Матвій почув голос Ісуса, який казав йому слідувати за Спасителем і залишити все, що він надбав за життя митарем. Увірувавши, Матвій не сумнівався жодної миті й пішов за Христом. Пізніше, його Євангеліє стало одним із найпопулярніших писань про шлях Господній.

До слова Вихідні у 2021 році: календар свят в Україні

Іменини 29 листопада святкує Матвій.

Прикмети 29 листопада

Пішов сніг на Матвія – невдовзі чекайте хуртовини.

Сильний вітер – взимку будуть часті завірюхи і хуртовини.

Холодний день – зима теж буде суворою.

Тепла і дощова погода – зима буде теплою і м'якою.

Що не можна робити 29 листопада