29 ноября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
29 ноября 2021 , 08:44Читати новину українською
Источник:24 канал
29 ноября – день памяти одного из двенадцати апостолов Иисуса Христа – Матфея. Святой Матфей был братом другого ученика Иисуса – Иакова. До встречи с Господом, Матфей имел довольно плохую репутацию среди людей, ведь был мытарем, то есть сборщиком налогов.
Однажды Матвей услышал голос Иисуса, который говорил ему следовать за Спасителем и оставить все, что он нажил за жизнь мытарем. Уверовав, Матфей не сомневался ни мгновения и последовал за Христом. Позже, его Евангелие стало одним из самых популярных писаний о пути Господнем.
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Именины 29 ноября празднует Матвей.
Приметы 29 ноября
- Пошел снег на Матвея - вскоре ждите метели.
- Сильный ветер – зимой будут частые метели и вьюги.
- Холодный день – зима тоже будет суровой.
- Теплая и дождливая погода – зима будет теплой и мягкой.
Что нельзя делать 29 ноября
- Сегодня не отвергайте ваш внутренний голос. Если перед вами стоит какая-то сложная ситуация или проблема – прислушайтесь к себе и вы найдете правильный путь.