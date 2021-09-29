Святая Людмила была очень религиозной женщиной и пыталась привить христианскую веру всему своему окружению. У святой было двое сыновей – Спытигнев I и Вратислав I, которые умерли еще при ее жизни. Вратислав был женат на Драгомире, которая хоть и была крещеной, но чтила языческие традиции. Именно Драгомира хотела смерти свекрови и сделала это довольно жестоко.

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В браке Вратислава I и Драгомиры родилось двое мальчиков – Вацлав и Болеслав. Людмила взяла под опеку старшего внука Вацлава и воспитала его в христианских обычаях, а вот Болеслав рос с матерью, которая навязывала ему язычество.

Драгомира презирала Людмилу за вмешательство в жизнь ее сыновей, поэтому однажды вечером послала убийц в покои княгини. Преступники задушили святую ее же вуалью, с которой потом часто изображали Людмилу.

Приметы 29 сентября

Сухая и солнечная погода 29 сентября – зима придет поздно и будет теплой.

Листья на деревьях пожелтели, но не опали – осень затянется.

Звезды мерцают – к перемене погоды.

Скворцы в теплые края не полетели – тепло продлится еще долгое время.



29 сентября – какой праздник

Что нельзя делать 29 сентября