Святая Людмила была очень религиозной женщиной и пыталась привить христианскую веру всему своему окружению. У святой было двое сыновей – Спытигнев I и Вратислав I, которые умерли еще при ее жизни. Вратислав был женат на Драгомире, которая хоть и была крещеной, но чтила языческие традиции. Именно Драгомира хотела смерти свекрови и сделала это довольно жестоко.
Читайте также Гороскоп на неделю 27 сентября – 3 октября 2021 для всех знаков Зодиака
В браке Вратислава I и Драгомиры родилось двое мальчиков – Вацлав и Болеслав. Людмила взяла под опеку старшего внука Вацлава и воспитала его в христианских обычаях, а вот Болеслав рос с матерью, которая навязывала ему язычество.
Драгомира презирала Людмилу за вмешательство в жизнь ее сыновей, поэтому однажды вечером послала убийц в покои княгини. Преступники задушили святую ее же вуалью, с которой потом часто изображали Людмилу.
Приметы 29 сентября
- Сухая и солнечная погода 29 сентября – зима придет поздно и будет теплой.
- Листья на деревьях пожелтели, но не опали – осень затянется.
- Звезды мерцают – к перемене погоды.
- Скворцы в теплые края не полетели – тепло продлится еще долгое время.
29 сентября – какой праздник
Что нельзя делать 29 сентября
- Не желательно в этот день начинать новые дела.
- Не тратьте деньги спонтанно. Возможно, в ближайшее время у вас возникнет потребность купить что-то стоящее.