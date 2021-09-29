Свята Людмила була дуже релігійною жінкою й намагалась прищепити християнську віру усьому своєму оточенню. У святої було двоє синів – Спитігнєв I і Вратислав І, які померли ще за її життя. Вратислав І був одружений з Драгомирою, яка хоч і була охрещеною, але вшановувала язичницькі традиції. Саме Драгомира забажала смерті свекрухи і зробила це доволі жорстоко.

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У шлюбі Вратислава І і Драгомири народилося двоє хлопчиків – Вацлав та Болеслав. Людмила взяла під опіку старшого внука Вацлава і виховала його у християнських звичаях, натомість Болеслав ріс з матір'ю, яка нав'язувала йому язичництво.

Драгомира зневажала Людмилу за втручання у життя її синів, тож одного вечора послала вбивць у покої княгині. Злочинці задушили святу її ж вуаллю, з якою потім часто зображували Людмилу.

Прикмети 29 вересня

Суха і сонячна погода 29 вересня – зима прийде пізно й буде теплою.

Листя на деревах пожовкло, але не опало – осінь затягнеться.

Зорі мерехтять – до зміни погоди.

Шпаки в теплі краї не полетіли – тепло триватиме ще довгий час.



29 вересня – яке свято

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