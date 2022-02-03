Поздравления с именинами 3 февраля принимает Максим.
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Приметы 3 февраля
- Ночь 3 февраля облачная, однако иногда выглядывает Луна – будет хороший урожай.
- Ясный день на Максима – морозы усилятся.
- Снегопад в этот день – скоро будет оттепель.
- Синицы громко щебечут – ожидайте метелей.
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Что нельзя делать 3 февраля
- На Максима запрещается пришивать пуговицы. Считают, что так вы не избавитесь от старых проблем.