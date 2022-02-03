Привітання з іменинами 3 лютого приймає Максим.
До слова Вихідні у лютому 2022: скільки часу українці відпочиватимуть у цьому місяці
Прикмети 3 лютого
- Ніч 3 лютого хмарна, однак іноді визирає місяць – буде гарний врожай.
- Ясний день на Максима – морози посиляться.
- Снігопад цього дня – невдовзі буде відлига.
- Синиці голосно щебечуть – очікуйте хуртовин.
3 лютого – яке свято сьогодні
Що не можна робити 3 лютого
- На Максима забороняється пришивати ґудзики. Вважають, що так ви не позбудетеся від старих проблем.