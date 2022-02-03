Привітання з іменинами 3 лютого приймає Максим.

До слова Вихідні у лютому 2022: скільки часу українці відпочиватимуть у цьому місяці

Прикмети 3 лютого

  • Ніч 3 лютого хмарна, однак іноді визирає місяць – буде гарний врожай.
  • Ясний день на Максима – морози посиляться.
  • Снігопад цього дня – невдовзі буде відлига.
  • Синиці голосно щебечуть – очікуйте хуртовин.

3 лютого яке свято
3 лютого – яке свято сьогодні

Що не можна робити 3 лютого

  • На Максима забороняється пришивати ґудзики. Вважають, що так ви не позбудетеся від старих проблем.