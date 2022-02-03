3 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
3 февраля 2022 , 08:23Читати новину українською
Источник:24 канал
3 февраля чтят память преподобного Максима-Исповедника. Его считают заместителем вдов и сирот. Также, к святому молятся как до утешителя и просят помощи в бедах и несчастьях.
Поздравления с именинами 3 февраля принимает Максим.
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Приметы 3 февраля
- Ночь 3 февраля облачная, однако иногда выглядывает Луна – будет хороший урожай.
- Ясный день на Максима – морозы усилятся.
- Снегопад в этот день – скоро будет оттепель.
- Синицы громко щебечут – ожидайте метелей.
3 февраля – какой праздник сегодня
Что нельзя делать 3 февраля
- На Максима запрещается пришивать пуговицы. Считают, что так вы не избавитесь от старых проблем.