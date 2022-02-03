3 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

3 февраля 2022 , 08:23
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Источник:

24 канал

3 февраля чтят память преподобного Максима-Исповедника. Его считают заместителем вдов и сирот. Также, к святому молятся как до утешителя и просят помощи в бедах и несчастьях.

Поздравления с именинами 3 февраля принимает Максим.

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Приметы 3 февраля

  • Ночь 3 февраля облачная, однако иногда выглядывает Луна – будет хороший урожай.
  • Ясный день на Максима – морозы усилятся.
  • Снегопад в этот день – скоро будет оттепель.
  • Синицы громко щебечут – ожидайте метелей.


3 февраля – какой праздник сегодня

Что нельзя делать 3 февраля

  • На Максима запрещается пришивать пуговицы. Считают, что так вы не избавитесь от старых проблем.
Автор: Андріана Будиш