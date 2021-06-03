День Ангела отмечают: Ярослав и Елена.
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Приметы 3 июня
- На Святой Елены падает дождь – лето будет дождливым.
- Комары стаями летают – на следующий день будет погожая погода.
- Кукушка кукует 3 июня – ждите тепло.
- Облака быстро плывут – неделя будет ветреной.
3 июня – какой праздник / Фото Pinterest
Что нельзя делать 3 июня
- Старайтесь не конфликтовать ни с кем сегодня.
- Не употребляйте 3 июня жирную пищу. Стоит на этой неделе вообще от нее отказаться.
- Не отказывайте родным в помощи.