День Ангела відзначають: Ярослав та Олена.
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Прикмети 3 червня
- На святої Олени падає дощ – літо буде дощовим.
- Комарі зграями літають – наступного дня буде погожа погода.
- Зозуля кує 3 червня – чекайте на тепло.
- Хмари швидко пливуть – тиждень буде вітряним.
3 червня – яке свято / Фото Pinterest
Що не можна робити 3 червня
- Намагайтесь не конфліктувати ні з ким сьогодні.
- Не вживайте 3 червня жирну їжу. Варто цього тижня взагалі від неї відмовитись.
- Не відмовляйте рідним у допомозі.