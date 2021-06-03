День Ангела відзначають: Ярослав та Олена.

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Прикмети 3 червня

  • На святої Олени падає дощ – літо буде дощовим.
  • Комарі зграями літають – наступного дня буде погожа погода.
  • Зозуля кує 3 червня – чекайте на тепло.
  • Хмари швидко пливуть – тиждень буде вітряним.

3 червня яке свято
3 червня – яке свято / Фото Pinterest

Що не можна робити 3 червня

  • Намагайтесь не конфліктувати ні з ким сьогодні.
  • Не вживайте 3 червня жирну їжу. Варто цього тижня взагалі від неї відмовитись.
  • Не відмовляйте рідним у допомозі.