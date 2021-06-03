3 июня – какой сегодня праздник и что нельзя делать сегодня

05:30

3 июня верующие отмечают память святой царицы Елены, матери святого Константина. Святая Елена известна своей исследовательской деятельностью, ведь именно при ее содействии в Иерусалиме провели раскопки, во время которых был найден Животворящий Крест и другие реликвии Страстей Христовых.